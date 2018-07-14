Анастасия Волочкова возмутила поклонников религиозным фото своих родственников в Instagram

Женщины совершали паломничество к мощам святой Матроны в храм и молились за звезду, но подписчики сразу отметили, что об этом таинстве можно было не сообщать людям. Недоброжелатели сразу стали упоминать о новом возлюбленном, который должен появиться в жизни Анастасии Волочковой после такого события.Самые преданные поклонники посоветовали знаменитости удалить страницу, чтобы завистники не имели возможности писать негативные слова. Также они отметили, что злые мысли будут возвращаться к своим хозяевам, намекнув, что эта категория лиц точно одержима бесами.