Поклонники сравнили Наталью Чистякову-Ионову с черной вдовой из-за необычного рисунка на платье

Подписчики раскритиковали слишком облегающий наряд звезды, который был похож на детский аналог маленького размера, но больше всего их заинтересовало изображение. Многие люди заметили на нем замок вместе со звездой, дополненный паутиной и жуткими руками, пытающимися дотронуться до пикантных частей тела Натальи Чистяковой-Ионовой.Кроме того, пасть членистоногого расположилась рядом с шеей артистки, невольно вызывая у фанатов негативные ассоциации. Некоторые пользователи сетей позитивно отреагировали на сюжет, отметив, что исполнительница выделяется из толпы и может заинтриговать людей своим образом.