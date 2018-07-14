АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Мировая элита ищет для себя варианты спасения от апокалипсиса

Согласно заявлений футоролога Дугласа Рушкофа, становится понятно, что идет активная подготовка мировой богатой элиты к расставанию с Землю перед грядущим апокалипсисом. Считается, что после глобальных бедствий от катастрофы, Земля уже не будет такой благоприятной для жизни.

Как рассказал Рушкоф, в прошлом году он был приглашен на закрытый курорт, где бывает только небольшая группа людей. На этой закрытой территории ему предложили выступить перед инвестиционными банкирами с докладом. Выступал профессор перед элитой, представленной пятью самыми богатыми лицами из мира хедж-фондов. У одного из них возник вопрос, какое самое лучшее и безопасное на планете место в случае конца света – Австралия или Новая Зеландия.
Мировая элита ищет для себя варианты спасения от апокалипсиса


Также рассказал он и про завершение строительства в одной из этих стран бункера, и о готовности начать строительство второго. Ответить на такой вопрос Дуглас Рушкоф не смог. Следом был задан еще один вопрос, как мировые элиты могут сохранить власть в условиях бункерной жизни и обесцененных денег.

Рушкофом были предложены несколько вариантов – установка кодовых замков на складах с продовольствием, чипы-импланты, «дисциплинарные ошейники» или наркотики. Не осталась без внимания и ситуация с переселением на Марс.

Как отметил профессор, представителями сильных мира, человек воспринимается как машина. Как ни странно, из присутствовавших никто не предложил хоть какой-то вариант спасения Земли. Среди них просто присутствует уверенность в самом худшем сценарии, а так же желание вложения деньг в технологии, которые должны им помочь выжить после глобальной катастрофы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Человечество может быть уничтожено после перехода
Тейлор Свифт украсила августовский номер издания
Поклонники раскритиковали танцевальные навыки Яны
Станислав Садальский подарил дорогие часы
Физики нашли возможность управления свойствами
Наталья Водянова в роскошном красном платье
Врачей поощрят деньгами за снижение смертности
Поклонники сравнили Наталью Чистякову-Ионову с
Анастасия Волочкова возмутила поклонников
Мария Максакова показалась на публике вместе с
Рассекречен интерьер нового кроссовера версии
Где отдохнуть: ТОП курортов от актрисы Натальи
Мужчина попробовал на вкус мусорный пакет и стал
Мировая элита ищет для себя варианты спасения от
Продажи самого большого кроссовера FAW стартуют
Зрители считают, что Алёну Савкину предала родная
Жанна Бадоева поведала, как создала свой
В Китае исчезла девушка, прилюдно облившая
Android скрывает от пользователя секретную
Актер Шив Груол нарисовал увиденный загробный мир
Ученые: Красный китайский финик быстро уничтожает
Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева после
Исследователи обнаружили глубокую подземную связь
Tesla сделает из Model 3 конкурента версии BMW M3
В горах под Сочи нашли труп пропавшего в походе
Аналитики определили модели самых ненадежных
Фанаты обвинили Тимати в обмане с розыгрышем
После 60 жители Санкт-Петербурга хотят оставаться
Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к новой
Самая маленькая самка чихуахуа имеет полсотни
Просмотреть все новости