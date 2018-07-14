Мировая элита ищет для себя варианты спасения от апокалипсиса

Как рассказал Рушкоф, в прошлом году он был приглашен на закрытый курорт, где бывает только небольшая группа людей. На этой закрытой территории ему предложили выступить перед инвестиционными банкирами с докладом. Выступал профессор перед элитой, представленной пятью самыми богатыми лицами из мира хедж-фондов. У одного из них возник вопрос, какое самое лучшее и безопасное на планете место в случае конца света – Австралия или Новая Зеландия.Также рассказал он и про завершение строительства в одной из этих стран бункера, и о готовности начать строительство второго. Ответить на такой вопрос Дуглас Рушкоф не смог. Следом был задан еще один вопрос, как мировые элиты могут сохранить власть в условиях бункерной жизни и обесцененных денег.Рушкофом были предложены несколько вариантов – установка кодовых замков на складах с продовольствием, чипы-импланты, «дисциплинарные ошейники» или наркотики. Не осталась без внимания и ситуация с переселением на Марс.Как отметил профессор, представителями сильных мира, человек воспринимается как машина. Как ни странно, из присутствовавших никто не предложил хоть какой-то вариант спасения Земли. Среди них просто присутствует уверенность в самом худшем сценарии, а так же желание вложения деньг в технологии, которые должны им помочь выжить после глобальной катастрофы.