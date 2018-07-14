Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с бейсболистом

Дженнифер Лопес в сексуальном платье заигрывала во время ужина с известным бейсболистом Алексом Родригесом. Пару заметили в Лос-Анджелесе на бульваре Сансет. Лопес поразила папарацци своим коротким обтягивающим красным платьем, которое открывало вид на красивые ноги сорокавосьмилетней актрисы. Репортеры сделали серию фото, на которых Дженнифер и Алекс после совместного ужина выходят из ресторана. На публикациях заметно, что Лопес продолжает усердно заниматься спортом и следить за фигурой, потому что на загорелых бёдрах артистки нет целлюлита.Кроме этого, многие фанаты заметили, что ноги у певицы растут от ушей. Но некоторых поклонников смутил размер бёдер Дженнифер, потому что на некоторых фото она похожа на бодибилдершу. В критических отзывах исполнительницу песен из-за бронзового загара также сравнили с курицей-гриль.