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Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с бейсболистом

Актрису и исполнительницу песен Дженнифер Лопес папарацци заметили со знаменитым спортсменом в «городе ангелов».

Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с бейсболистом


Дженнифер Лопес в сексуальном платье заигрывала во время ужина с известным бейсболистом Алексом Родригесом. Пару заметили в Лос-Анджелесе на бульваре Сансет. Лопес поразила папарацци своим коротким обтягивающим красным платьем, которое открывало вид на красивые ноги сорокавосьмилетней актрисы. Репортеры сделали серию фото, на которых Дженнифер и Алекс после совместного ужина выходят из ресторана. На публикациях заметно, что Лопес продолжает усердно заниматься спортом и следить за фигурой, потому что на загорелых бёдрах артистки нет целлюлита.

Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с бейсболистом


Кроме этого, многие фанаты заметили, что ноги у певицы растут от ушей. Но некоторых поклонников смутил размер бёдер Дженнифер, потому что на некоторых фото она похожа на бодибилдершу. В критических отзывах исполнительницу песен из-за бронзового загара также сравнили с курицей-гриль.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:36
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