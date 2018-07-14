Зрители считают, что Алёну Савкину предала родная мать

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 12 Июл 2018 в 1:49 PDT

В недавнем эфире реалити-шоу показали, что Илья Яббаров и Алёна Савкина расстались, поскольку молодой человек изменил своей беременной возлюбленной с одной из новеньких участниц «Дом-2».После этого на Поляну прилетела мать Алены и ее сестры Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна Григорьевская. Женщина прибыла в периметр, чтобы помочь старшей дочери с ребёнка, а младшую поддержать во время беременности. Но судя по тому, что накануне показали в эфире Татьяна Владимировна предала родную дочь.Все дело в том, что Григорьевская-старшая, которая всего три месяца назад уговаривала Алену бросить Илью и была уверена, что молодой человек будет изменять Савкина, уговаривала девушку вернуться к возлюбленному и простить ему все обиды. Своими словами Татьяна Владимировна буквально довела дочку до истерики. Алена начала кричать, что ждала нормальной материнской поддержки, а в итоге получила предательство.Зрители были шокированы таким поведением Григорьевской-старшей. Пользователи Сети считают, что женщина решила помирить Яббарова и Алену, лишь по тому, что поняла, что младшая дочь останется одна и ей придется содержать и девушку, и ребенка. Многие восприняли поступок Татьяны Владимировны, как самое настоящее предательство.