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Зрители считают, что Алёну Савкину предала родная мать

Посмотрев недавний эфир реалити-шоу «Дом-2» зрители пришли к выводу, что Алёну Савкину предала родная мать Татьяна Владимировна Григорьевская.

Зрители считают, что Алёну Савкину предала родная мать

В недавнем эфире реалити-шоу показали, что Илья Яббаров и Алёна Савкина расстались, поскольку молодой человек изменил своей беременной возлюбленной с одной из новеньких участниц «Дом-2».

После этого на Поляну прилетела мать Алены и ее сестры Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна Григорьевская. Женщина прибыла в периметр, чтобы помочь старшей дочери с ребёнка, а младшую поддержать во время беременности. Но судя по тому, что накануне показали в эфире Татьяна Владимировна предала родную дочь.

Все дело в том, что Григорьевская-старшая, которая всего три месяца назад уговаривала Алену бросить Илью и была уверена, что молодой человек будет изменять Савкина, уговаривала девушку вернуться к возлюбленному и простить ему все обиды. Своими словами Татьяна Владимировна буквально довела дочку до истерики. Алена начала кричать, что ждала нормальной материнской поддержки, а в итоге получила предательство.

Зрители считают, что Алёну Савкину предала родная мать

Зрители были шокированы таким поведением Григорьевской-старшей. Пользователи Сети считают, что женщина решила помирить Яббарова и Алену, лишь по тому, что поняла, что младшая дочь останется одна и ей придется содержать и девушку, и ребенка. Многие восприняли поступок Татьяны Владимировны, как самое настоящее предательство.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:40
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