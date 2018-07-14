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Жанна Бадоева поведала, как создала свой собственный стиль

Экс-ведущая шоу «Орел и Решка» поведала, как создала собственный стиль, а также дала несколько советов, как с помощью одежды найти себя.

Жанна Бадоева поведала, как создала свой собственный стиль


Жанна Бадоева рассказала, что нашла собственный стиль ещё в студенческие годы. Изюминкой каждого образа ведущей является нагромождение вещей, которые практически не сочетаются между собой. Женщина, изучив все свои недостатки и достоинства фигуры, всегда знала, как выгодно себя преподнести. Телезвезда порекомендовала фанатам, создавая собственный стиль, не переставать экспериментировать. Жанна не носит юбки, так как ей трудно подобрать хорошо сидящие по ее фигуре. Также она не покупает футболки по своему размеру – только оверсайз. Брюки тоже не нравятся Бадоевой, она делает исключение только для джинсов и то зимой.

Жанна Бадоева поведала, как создала свой собственный стиль


Телеведущая призналась, что настоящей её страстью являются плащи и накидки, которых очень много в её гардеробе. Знаменитость любит комбинировать люксовые вещи и одежду из макс-маркета, однако всегда смотрит на качество изделий.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:38
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