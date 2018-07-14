Поклонники раскритиковали танцевальные навыки Яны Рудковской на благотворительном вечере

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 14 Июл 2018 в 6:00 PDT

Многие звезды пришли на вечеринку коллеги, а также среди них была Наталья Водянова. Знаменитости не стали скромно сидеть и слушать выступление артистов, а решили потанцевать, несмотря на длинные наряды, мешающие им нормально двигаться. Яна Рудковская была в восторге от композиции Светланы Лободы, назвав певицу человеком с большим сердцем, поддерживающим ее проекты.Она поблагодарила артистку за доставленное удовольствие, а подписчики сразу обратили внимание на скудные движения их кумира. Затем все особы решили выстроиться в “паровозик” и странно размахивать руками. Пользователи сетей попросили светскую львицу больше не смешить их таким зрелищем и объективно относиться к своим талантам.