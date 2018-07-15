В интернете опубликовали новые снимки дизайна электрического гиперкара Pininfarina PF0

В свою очередь представители компании представили внешность версии, а также сообщили дату презентации транспортного средства. Новый современный электрический гиперкар версии Pininfarina PF0 дебютирует в августе в рамках калифорнийского автосалона. По задумке итальянского бренда авто воплотит в себе мощь, экономичность, а также красоту. Примечательным является то, что к разработке модели Pininfarina PF0 допустили инженеров хорватской автокомпании Rimac. Они ответственны за электрические составляющие нового гиперкара. Версия оснащается электротягой на 2 тыс лошадиных сил. Это позволит авто менее чем за 2 сек разогнаться до 100 км/час.Pininfarina PF0 оснащается аккумулятором, позволяющим гиперкару преодолеть на одном заряде до 500 км. Первоначальная стоимость нового автомобиля составляет 2 000 000 евро. Ближе к началу продаж цена может значительно измениться.