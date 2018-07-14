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Свободный наряд Джессики Альбы рассмешил поклонников

Актриса Джессика Альба прекрасная заботливая мать и верный друг. Однако образ артистки смешит поклонников и папарацци.

Свободный наряд Джессики Альбы рассмешил поклонников


Джессика Альба была замечена журналистами в Беверли-Хиллз. Папарацци удалось сделать снимок знаменитости, когда она возвращалась домой с шоппинга. Актриса ходила выбирать мебель вместе со своим другом и шестимесячным сыном Хейес. Репортеры сфотографировали Джессику, которая несла малыша в «кенгурятнике», облачившись в просторный наряд. В столь свободной одежде голливудская актриса напомнила фанатам Алладина. Поклонники заметили, что тридцатисемилетняя Джессика Альба выглядит намного моложе своих лет. Они похвалили актрису за то, что после родов она позволяет себе выходить на люди в не обтягивающих платьях и в обуви с высоким каблуком, как большинство знаменитостей, а в комфортной для нее одежде.

Свободный наряд Джессики Альбы рассмешил поклонников


Стоит напомнить, что актриса Ева Лангория спустя три недели после рождения ребенка, стала появляться на публике в очень изысканных нарядах, а также изнурять себя работой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:47
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