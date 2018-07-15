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Аналитики считают корпорацию Apple не достаточно инновационной

Как считает аналитик Тони Сакконаги, представляющий компанию Bernstein, несмотря на продолжающиеся разработки популярных гаджетов известной корпорацией Apple, повлиять чем-то новым на рынок бытовой техники это не может. Учитывая условия современной конкуренции, «яблочной» компанией вкладывается слишком мало финансов в область инновационных технологий.

За период 2017 года, Apple провела инвестиции в создание и исследования только 12,7 млрд. долларов, как считает Сакконаги, это не достойная такой корпорации сумма. Согласно заявлений экспертов, «яблочной» корпорацией выделено в прошлом году на проекты больше финансовых средств, чем инвестиции на новые продукты, которые прошли в период с 1998 по 2011 годов, это было время презентаций iPhone, iPod и iPad.
Аналитики считают корпорацию Apple не достаточно инновационной


Специалистами отмечено, что на текущий момент, с учетом многомиллионных доходов, Apple затрачивает на исследования примерно 5% прибыли, в отличие от конкурентов. При этом предприятия, которые имеют примерно такой же доход как у «яблочных», инвестируют около 10% в направления разработки новых устройств.

Среди американских компаний, Apple занимает лидирующие места по рыночной капитализации в области выпуска различной техники. Только с расходами на новые продукты «яблочная» компания находится только на шестой строчке.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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