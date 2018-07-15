Аналитики считают корпорацию Apple не достаточно инновационной

За период 2017 года, Apple провела инвестиции в создание и исследования только 12,7 млрд. долларов, как считает Сакконаги, это не достойная такой корпорации сумма. Согласно заявлений экспертов, «яблочной» корпорацией выделено в прошлом году на проекты больше финансовых средств, чем инвестиции на новые продукты, которые прошли в период с 1998 по 2011 годов, это было время презентаций iPhone, iPod и iPad.Специалистами отмечено, что на текущий момент, с учетом многомиллионных доходов, Apple затрачивает на исследования примерно 5% прибыли, в отличие от конкурентов. При этом предприятия, которые имеют примерно такой же доход как у «яблочных», инвестируют около 10% в направления разработки новых устройств.Среди американских компаний, Apple занимает лидирующие места по рыночной капитализации в области выпуска различной техники. Только с расходами на новые продукты «яблочная» компания находится только на шестой строчке.