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Где отдохнуть: ТОП курортов от актрисы Натальи Штурм

Наталья Штурм рассказала журналистам, где она отдыхала, а также на каком курорте девушке больше всего понравилось.

Где отдохнуть: ТОП курортов от актрисы Натальи Штурм


В итоге журналисты решили составить своеобразный рейтинг курортов, а также стран, куда, по мнению Натальи Штурм, лучше всего поехать отдыхать. Писательница, а также актриса Наталья Штурм посетила уже тридцать пять мировых стран, а также курортов мира. Певице каждый запомнился своим колоритом, а также индивидуальностью.

Где отдохнуть: ТОП курортов от актрисы Натальи Штурм


Таким образом, Штурм отдаёт большее предпочтение Болгарии, Финляндии, Черногории, Австрии, Испании, Италии, Швейцарии, Лихтенштейну, Греции, Великобритании, Соединённым Штатам Америки, Мексике, Израилю, Бразилии, Сейшелам, Мальдивам, Гоа, Бали, ОАЭ, Кипру, Египту, Франции, Доминикане, Багамам, Нидерландам, Вьетнаму, Таиланду, Монако, Турции, Чехии, Германии, Португалии, Норвегии, Венгрии, Танзании (Занзибару).
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:52
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