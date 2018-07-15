Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год

Она родилась в семье представителя древнего рода Иванова, чье имя тоже было занесено в списки столбовых дворян. Дед Дарьи был дьяком во время правления Петра Первого, а также эта династия была в родстве с Мусиными – Пушкиными, что также касалось Строгановых и Давыдовых. Девочка получила хорошее образование, играла на музыкальных инструментах, и говорила на иностранных языках.Ее супруг Глеб Салтыков являлся владельцем поместий и был военным, а дальше у пары родились наследники. До смерти избранника в 1756 г героиня нашей истории была набожной дамой с кротким нравом, но затем характер 26-летней вдовы изменился в худшую сторону. Женщина стала хозяйкой 600 крепостных крестьян, а также имела дом в столице, на месте которого потом было построено КГБ.Салтыкова жила в усадьбе села Троицкое, где стала регулярно избивать прислугу за незначительные провинности. Она часто была недовольна чистотой полов или стиркой белья, но затем ужесточила наказания для невинных особ. Жертвы обливались кипятком и оставались обнаженными на морозе, а также могли быть запороты до смерти.Барыня имела недюжинную силу и лично вырывала у пострадавших особ волосы вместе с кожей. Потом убийца уже не могла остановиться, срывая свой гнев на невестах или молодых женах. Современные ученые считают, что она имела психическое расстройство из-за своей личной жизни, потому получала удовольствие, видя мучения счастливых людей.Во время расследования преступлений этой особы следователи выяснили, что после убийства крестьянки Ларионовой хозяйка сожгла волосы на ее голове, а дальше положила на гроб младенца женщины, умершего на холоде. Еще одна девушка была загнана в пруд и стояла там много часов, пока не утонула.Новой жертвой садистки стал молодой слуга, которого сутки пытали ее помощники, после чего она забила поленом мальчика. Кроме того, барыня всегда имела под рукой раскаленные щипцы, чтобы прижигать людям уши, а последней жертвой стала молодая девушка, закопанная живьем в землю после ужасных издевательств. Лица, выживающие во время таких наказаний, были убиты верными слугами, сообщавшими потом о смерти крепостных или их побеге.Салтыкова была уверена в своей безнаказанности и даже пыталась уничтожить дворянина, долгое время бывшего ее любовником. Николай Тютчев решил связать свою судьбу с другой дамой сердца, после чего обманутая возлюбленная приказала своим помощникам сжечь дом соперницы. Однако покушение провалилось, а потом пара после венчания уехала в Орловскую губернию. Тогда разъяренная Дарья послала убийц в это поместье, но крестьяне честно рассказали мужчине о замыслах госпожи и больше не вернулись назад.Несмотря на многочисленные жалобы, эта особа не привлекалась к ответственности, имея влиятельных покровителей и подкупая чиновников. Она сразу уничтожала доносчиков или посылала их в Сибирь, используя указ императрицы Елизаветы. Только в 1762 г двум мужчинам удалось передать сообщение вступившей на престол Екатерине. Они потеряли своих жен, убитых помещицей, так что решили открыть правду о зверствах в имении.Венценосная особа только пришла к власти после дворцового переворота и стремилась показать, что ее правление будет отличаться честностью. Она сразу поручила чиновникам начать расследование, затянувшееся на шесть лет. Тогда стало известно, что была подана 21 жалоба, вернувшаяся назад, после чего дама устроила самосуд над провинившимися крестьянами.После обысков в доме и имении следователи нашли в бухгалтерских книгах записи о взятках должностным лицам, служившим в полиции и Сыскном приказе. Тогда стало известно о 138 жертвах убийства, хотя сама виновница не признавала свою вину, когда на ее глазах пытали сообщников. Она даже не хотела признаваться во время разговора со священниками, после чего были сделаны выводы, что Салтыкова должна быть казнена за свои злодеяния.Императрица несколько раз меняла свое решение, о чем говорят архивные документы. Затем она решила сохранить дворянке жизнь, но лишить ее всех титулов. Убийца час стояла на эшафоте с позорной таблицей на груди, а дальше была заточена в подземной камере женского монастыря без света, общаясь только с монахинями и охранниками.Первые 11 лет были самым суровыми для женщины, сидевшей в 2-метровой яме, так как она видела пламя свечи только дважды в день во время еды. Также преступница была лишена прогулок и не могла писать письма, и только во время церковных праздников могла возле окна смотреть на службу. Затем приговор был немного смягчен и узницу перевели в пристройку возле храма.Она ругала людей, приходивших сюда со словами обвинения, а также родила ребенка от охранника, приговоренного потом к публичной порке за связь с 50-летней особой. Могила барыни находится на кладбище Донского монастыря и сохранилась без изменений, напоминая потомкам о первой серийной женщине-убийце.