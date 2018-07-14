После 60 жители Санкт-Петербурга хотят оставаться «в теме»
После 60 лет жители Санкт-Петербурга желают оставаться «в теме», разговаривать «на одном языке» с детьми, проявлять свои таланты.
Издание «ПолитЭксперт» рассказало про жизнь людей после выхода на пенсию.
Наталья Иванова на пенсию вышла в 58 лет. На сегодняшний день ей 61 год. Женщина со своими умственными и организаторскими способностями не желает сидеть дома. Она вступила в центр «Серебряный возраст» став координатором проекта под названием «Школа серебряных волонтеров». В Санкт-Петербурге в 2015 году прошел впервые форум добровольцев-пенсионеров, который собрал 150 человек. На мероприятие в 2017 году приехали 300 жителей, которые проживают в 52 российских регионах. Новые добровольцы своё обучение проходят по теме «Пять шагов к волонтерству». После окончания курса данные люди начинают понимать психологию так называемого пожилого возраста. В ряды организации каждый год вступают 20 – 30 человек.
В свою очередь волонтеры помогают организовывать различные мероприятия, устраивают культурно-образовательные, экологические, социальные акции, мастер-классы, флэшмобы, квесты, убирают кладбища, помогают одиноким старикам, участвуют в конкурсах красоты, в шествии «Бессмертного полка». Наталья Иванова рассказала, что 55-60 лет, это их возраст. Это время, когда дети уже выросли, а они могут заняться реализацией всех своих желаний. В данном случае главное помнить, кем хочется быть.