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Братья-телепаты из другой галактики шокировали своими возможностями ученых и исчезли после завершения миссии

Сейчас многие эксперты пытаются с помощью современного оборудования доказать возможности передачи мыслей на расстоянии, с каждым открытием уменьшая ряды скептиков. Но в 20-х годах братья-телепаты из другой галактики шокировали своими возможностями ученых и исчезли после завершения миссии.

Братья-телепаты из другой галактики шокировали своими возможностями ученых и исчезли после завершения миссии


Все началось после появления двух молодых людей в белоснежных костюмах, сообщивших американским журналистам, что они не связаны ограничениями планеты и прибыли сюда из далекого космоса. Тогда многие неверующие особы стали взывать к благоразумию сограждан, упоминая о мексиканских корнях Торресов, отец которых работал таксистом.

Люди были заинтригованы и возмущены дерзкими словами братьев, говоривших о своих способностях читать мысли и передавать сведения на большом расстоянии, аналогично разговорам по телефону. Они были 20-летнего возраста и стали жить в Детройте после войны, проводя сенсационные опыты, заинтересовавшие специалистов. Тогда юноши использовали для демонстрации возможностей небоскребы, привлекая во время сеансов толпы любопытных горожан.

Братья-телепаты из другой галактики шокировали своими возможностями ученых и исчезли после завершения миссии


Один человек и свидетель события сидели в закрытом ящике на тротуаре, а его родственник ехал на любой этаж с помощью лифта, после чего подходил к окну. Брат сразу безошибочно называл место нахождения близкого человека, ни разу не ошибаясь в своих словах. Один раз Ральф 35 раз побывал на 20 этажах, но Вильбур поступал аналогичным образом, после чего пораженный епископ католической церкви из Чикаго первым опроверг слухи о возможном заговоре между членами семьи.

Затем пара продолжила удивлять людей своим даром в Нью-Йорке, прося публику написать записки, содержимое которых говорил брат после получение мыслей от второго юноши. Тогда члены академии наук решили лично исследовать феномен загадочных особ, подозревая, что они просто обманывают народ с помощью скрытого радио.

Братья-телепаты из другой галактики шокировали своими возможностями ученых и исчезли после завершения миссии


Они лично обыскали людей, не обнаружив даже малейших признаков техники, что также касалось звуковых кодов. Затем специалисты провели сложный эксперимент, посадив одного брата в поезд вместе с экспертами, а его собрата оставили в городе. Близнецы не знали, когда он начнется, после чего первые опыты были посвящены тексту о Джордже Вашингтоне.

Свидетели события рассказывали, что тогда их подопечный сильно побледнел и стал дрожать, сообщив о послании брата, после чего стал записывать его слова в блокнот. Шокированные ученые заметили, что тексты были одинаковыми, несмотря на то, что один родственник находился на другом конце страны.

Братья-телепаты из другой галактики шокировали своими возможностями ученых и исчезли после завершения миссии


Дальнейшие исследования показали аналогичные результаты, а также добровольцы легко описывали объекты или масти игральных карт. Специалисты были в растерянности, не имея возможности пояснить природу феномена, а братья только добавили масла в огонь, говоря о своей внеземной родине, где телепатия является обычным способом общения.

Они также говорили, что туда они попали в детстве, а скоро будут возвращаться назад. Через три года люди действительно исчезли и больше их никто не видел. Некоторые скептики предположили, что они собрали денег и уехали в Мексику, вот только их версия не подтвердилась после расследования сотрудников органов.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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