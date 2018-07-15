Жители Махачкалы волнуются из-за инфекции в море и массовых отравлений детей

Аналогичная ситуация была замечена экспертами в Дербенте, а причиной являются не работающие системы очистки, после чего люди купаются в канализации с отходами. Такой ситуации нет в Каякентском районе, где дети загорают на чистых пляжах и плавают в нормальной воде.Роспотребнадзор запретил горожанам отдыхать на море из-за 30% опасных бактерий в пробах воды. Однако они пренебрегают такими требованиями, потому что привыкли летом находиться в таких местах.