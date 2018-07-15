Агент спецслужб: при помощи фольги можно спастись от угона авто

Мошенники в последние годы научились угонять автомобили за счёт чтения на используемых брелоках необходимых кодов. В свою очередь аферисты обзавелись специальными современными приборами, которые перехватывают сигналы брелока. Преступники в итоге усиливают мощность сигнала, взламывая таким способом авто. При этом имеется метод, помогающий уберечь автомобиль от угона. Холли Хьюберт, являющаяся экс-агентом ФБР и специалистом по кибербезопасности, отметил, что самым надежным способом в настоящее время от угона является завёртывание ключей в алюминиевую фольгу. Девушка сама пользуется данным методом.В ночное время суток Женщина для большей безопасности советует хранить ключи от авто в баночке из металла. Хотя данный способ был давно раскрыт, парочку организаций из Великобритании начали создавать «клетки Фарадея». Здесь главным компонентом выступает фольга. Их стоимость будет намного больше, в сравнении с самодельными, около 25 фунтов стерлингов.