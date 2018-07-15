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Агент спецслужб: при помощи фольги можно спастись от угона авто

Агент спецслужб ФБР рассказал, что при помощи фольги можно от угона спасти своё транспортное средство.

Агент спецслужб: при помощи фольги можно спастись от угона авто


Мошенники в последние годы научились угонять автомобили за счёт чтения на используемых брелоках необходимых кодов. В свою очередь аферисты обзавелись специальными современными приборами, которые перехватывают сигналы брелока. Преступники в итоге усиливают мощность сигнала, взламывая таким способом авто. При этом имеется метод, помогающий уберечь автомобиль от угона. Холли Хьюберт, являющаяся экс-агентом ФБР и специалистом по кибербезопасности, отметил, что самым надежным способом в настоящее время от угона является завёртывание ключей в алюминиевую фольгу. Девушка сама пользуется данным методом.

В ночное время суток Женщина для большей безопасности советует хранить ключи от авто в баночке из металла. Хотя данный способ был давно раскрыт, парочку организаций из Великобритании начали создавать «клетки Фарадея». Здесь главным компонентом выступает фольга. Их стоимость будет намного больше, в сравнении с самодельными, около 25 фунтов стерлингов.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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