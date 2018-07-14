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Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас восхитили своим селфи без макияжа и фильтров

Дрю Бэрримор обнародовала редкий снимок, на котором она запечатлена вместе с Кэмерон Диас без грамма косметики.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас восхитили своим селфи без макияжа и фильтров


В рамках Instagram Дрю Бэрримор опубликовала фотографию, на которой продемонстрировано как известные актрисы - Кэмерон Диас и Бэрримор, выглядят без грима. Многие поклонники отметили идеальную внешность сорокатрехлетней Дрю Бэрримор. Она, не стесняясь, демонстрирует некоторые свои недостатки: обвисшую кожу, пигментацию и небольшие морщины. Сорокапятилетнюю Кэмерон Диас также фанаты признали красавицей, но многие посоветовали ей в «гусиные лапки» вколоть ботокс. Из-за «гусиных лапок» артистки в комментариях разгорелись настоящие дебаты. Некоторые утверждали, что Диас выглядит красиво и свежо. Другие же уверены, что стоит добиться лучшего, так как естественную красоту не испортить, если попробовать убрать некоторые недостатки.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас восхитили своим селфи без макияжа и фильтров


Однако в целом, мнение фолловеров было такое, что знаменитости за сорок могут составлять достойную конкуренцию красивым молодым девушкам.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:08
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