АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил послание от пришельцев

Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил послание от пришельцев. Шокированный мужчина запечатлел его на камеру и опубликовал фото в сетях.

Он заметил на поле 60-метровую фигуру, где кроме кругов были квадрат и треугольник. Раньше местный житель часто слышал о таких сообщениях внеземных гостей, но сам впервые столкнулся с ними в реальности. Пока валлиец не смог прочитать информацию, а пользователи выразили разное мнение по такому поводу.

Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил послание от пришельцев


Некоторые лица обратили внимание, что символ похож на логотип ночных баров, один из которых скоро откроется в Кардиффе. Возможно, рекламные агенты решили нарисовать его в этом месте, чтобы привлечь внимание людей к такому событию.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:21
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астроном озвучил суммарный вес космического
Искусственный интеллект поможет создать модель
Хорватский тренер указал французам на африканское
Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию –
Королеве Великобритании Меган Маркл нравится
Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с
Гость из будущего рассказал журналистам о захвате
Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили
В Сети появились данные о новом смартфоне
Медики рассказали о самых удивительных побочных
Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков
Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый
Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил
Лена Миро считает, что внимание мужчин не может
Гигантский НЛО был замечен исследователем во
Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и
Ливанские власти назвали кедровый заповедник в
В Москве пожар произошёл в общежитии ФСБ
В Тулузский музей поступил экземпляр черепа
Ученые: Молекулярное облако из космоса
Свободный наряд Джессики Альбы рассмешил
В интернете появились снимки нового Chevrolet
Специалисты определили лучшую диету для спасения
Поклонники заметили Сергея Шнурова рядом с Никой
Человечество может быть уничтожено после перехода
Тейлор Свифт украсила августовский номер издания
Поклонники раскритиковали танцевальные навыки Яны
Станислав Садальский подарил дорогие часы
Физики нашли возможность управления свойствами
Наталья Водянова в роскошном красном платье
Просмотреть все новости