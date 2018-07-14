Лена Миро считает, что внимание мужчин не может быть сексизмом

Миро убеждена, что в данной ситуации виноваты женщины. Однако только те, которые не могут привлечь к себе мужское внимание. Многие компании, из-за опасений, что их могут обвинить в сексизме, исключают помощь привлекательных девушек. По словам Миро, нет совсем ничего плохого, что на неё обращают внимание, а тем более оскорбительного.Такая ситуация может вызывать злость у тех женщин, которые ничего подобного не могут достичь. Блогер подчеркнула, что абсолютно естественно, если парень обращает внимание на красивую девушку. По мнению Лены, это свидетельствует о том, что он здоров.