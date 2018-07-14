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Лена Миро считает, что внимание мужчин не может быть сексизмом

По мнению Лены Миро, проявление какого-либо внимания со стороны мужчины нельзя расценивали как домогательства или сексизм.

Лена Миро считает, что внимание мужчин не может быть сексизмом


Миро убеждена, что в данной ситуации виноваты женщины. Однако только те, которые не могут привлечь к себе мужское внимание. Многие компании, из-за опасений, что их могут обвинить в сексизме, исключают помощь привлекательных девушек. По словам Миро, нет совсем ничего плохого, что на неё обращают внимание, а тем более оскорбительного.

Лена Миро считает, что внимание мужчин не может быть сексизмом


Такая ситуация может вызывать злость у тех женщин, которые ничего подобного не могут достичь. Блогер подчеркнула, что абсолютно естественно, если парень обращает внимание на красивую девушку. По мнению Лены, это свидетельствует о том, что он здоров.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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