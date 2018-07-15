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Центр Хельсинки закроют для транспорта в день саммита президентов Путина и Трампа

Многие центральные улицы, а также площади в столице Финляндии будут полностью перекрыты в день встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Стоит напомнить, что саммит президентов пройдет 16 июля.

Центр Хельсинки закроют для транспорта в день саммита президентов Путина и Трампа


Касательно закрытия движения в центре Хельсинки стал известно благодаря сообщению городской полиции, мэрии, а также оператора общественного местного транспорта Хельсинки HSL. Встреча Трампа и Путина сильное влияние окажет на движение авто в Хельсинки и Вантаа. Это особенно касается понедельника. Центральные улицы и улицы, прилегающие к Президентскому дворцу, непосредственно где состоится саммит закроют полностью для движения общественного/личного транспорта, эксплуатационных/технических служб.

Ряд улиц перекроют на время (11:30 - 20:00). Ян Вапаавуори - мэр Хельсинки надеется, что местное население, а также гости отнесутся с пониманием к временным неудобствам. Это отличная возможность показать Хельсинки во всей красе, именно когда в нём будет отсутствовать транспорт.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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