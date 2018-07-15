Центр Хельсинки закроют для транспорта в день саммита президентов Путина и Трампа

Касательно закрытия движения в центре Хельсинки стал известно благодаря сообщению городской полиции, мэрии, а также оператора общественного местного транспорта Хельсинки HSL. Встреча Трампа и Путина сильное влияние окажет на движение авто в Хельсинки и Вантаа. Это особенно касается понедельника. Центральные улицы и улицы, прилегающие к Президентскому дворцу, непосредственно где состоится саммит закроют полностью для движения общественного/личного транспорта, эксплуатационных/технических служб.Ряд улиц перекроют на время (11:30 - 20:00). Ян Вапаавуори - мэр Хельсинки надеется, что местное население, а также гости отнесутся с пониманием к временным неудобствам. Это отличная возможность показать Хельсинки во всей красе, именно когда в нём будет отсутствовать транспорт.