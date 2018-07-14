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Ксения Бородина рассказала правду о своей третьей беременности

Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина рассказала на страннице в социальной сети Instagram правду о своей третьей беременности.

Ксения Бородина рассказала правду о своей третьей беременности

Ксения Бородина очень активно пользуется социальными сетями и по несколько раз в день публикует фотографии и видеоролики. Недавний снимок телеведущей на страннице в Instagram привлек многочисленное внимание пользователей Сети.

Бородина опубликовала фото, на котором она запечатлена в сдельном синем купальнике. На снимке она сидит возле бассейна и наслаждается солнцем, подписывать фотографию Ксения не стала, а лишь поставила несколько смайликов. Подписчики ведущей реалити-шоу обратили свое в внимание на округлившийся живот знаменитости и принялись поздравлять ее с третьей беременностью.

«Ну похожа точно беременная!! Умничка», «КСЕНИЯ ВЫ БЕРЕМЕННЫ???», «Кажется, что Ксения беременная в этом купальнике! Ну может конечно и не кажется» «Поздравляю вас и Курбана с третьей беременностью» - пишут подписчики.


Ксения Бородина рассказала правду о своей третьей беременности

Увидев такой ажиотаж на своей страннице Бородина решила рассказать своим преданным поклонникам правду. Ксения опубликовала видео, на котором она сидит все в том же купальнике с надутым животом, а затем хлопает себя двумя руками по животу и тот исчезает.

Подписчики Ксении оценили юмор своей любимицы и всего за несколько десятков минут ролик просмотрело более миллиона человек.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:22
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