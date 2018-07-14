Ксения Бородина рассказала правду о своей третьей беременности

«Ну похожа точно беременная!! Умничка», «КСЕНИЯ ВЫ БЕРЕМЕННЫ???», «Кажется, что Ксения беременная в этом купальнике! Ну может конечно и не кажется» «Поздравляю вас и Курбана с третьей беременностью» - пишут подписчики.



Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 14 Июл 2018 в 6:18 PDT

Ксения Бородина очень активно пользуется социальными сетями и по несколько раз в день публикует фотографии и видеоролики. Недавний снимок телеведущей на страннице в Instagram привлек многочисленное внимание пользователей Сети.Бородина опубликовала фото, на котором она запечатлена в сдельном синем купальнике. На снимке она сидит возле бассейна и наслаждается солнцем, подписывать фотографию Ксения не стала, а лишь поставила несколько смайликов. Подписчики ведущей реалити-шоу обратили свое в внимание на округлившийся живот знаменитости и принялись поздравлять ее с третьей беременностью.Увидев такой ажиотаж на своей страннице Бородина решила рассказать своим преданным поклонникам правду. Ксения опубликовала видео, на котором она сидит все в том же купальнике с надутым животом, а затем хлопает себя двумя руками по животу и тот исчезает.Подписчики Ксении оценили юмор своей любимицы и всего за несколько десятков минут ролик просмотрело более миллиона человек.