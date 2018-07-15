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Кортни Кардашьян поразила поклонников новым образом

Американскую светскую львицу Кортни Кардашьян поклонники не узнали без изысканных нарядов.

Кортни Кардашьян поразила поклонников новым образом


Бизнес-леди и знаменитая модель поразила поклонников, появившись на людях со своими наследниками в очень странном образе. Кортни Кардашьян отправилась на ланч с Ким Кардашьян и Канье Уэстом. Девушка решила надеть белую майку, широкие армейские штаны, а также начищенные до блеска высокие военные ботинки. Светская львица пошла на семейную встречу с восьмилетним сыном Мэйсоном и шестилетней дочкой Пенелопой.

Кортни Кардашьян поразила поклонников новым образом


На снимке отчётливо видно, что сын Кортни наконец лишился массивной моноброви, которая в соцсетях стала поводом для иронических насмешек. В целом фанаты по поводу смены имиджа не оценили старания модели, потому что на улицах Лос-Анджелеса в подобном образе она выглядела странно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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