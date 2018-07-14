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Медики рассказали о самых удивительных побочных эффектах беременности

Врачи рассказали, какие удивительные изменения наряду с токсикозом и перепадами настроения могут происходить у беременной.

Медики рассказали о самых удивительных побочных эффектах беременности


Большинству женщин знакомы токсикоз, непонятные изменения вкусовых пристрастий и перепады настроения. Но бывают и другие удивительные «эффекты», которые вызывает в организме женщины беременность.

Например, у будущей матери могут увеличиться в размере стопы: ноги «растут» оттого, что на них давит увеличившийся вес тела.

Также не должен вызывать опасения и синий цвет влагалища беременной: их организм производит кровь в большем количестве и при ее накоплении в некоторых местах они приобретают цвет с синевой.

Медики рассказали о самых удивительных побочных эффектах беременности


Кроме этого у женщины, ждущей ребенка, может увеличится количество слюны во рту: учены полагают, что это объясняется изменением гормонального фона.

Есть женщины, которые в период своей беременности фиксируют, что волосы на голове становятся гуще и красиво блестят. А вот других беременных постигает не такой замечательный «побочный» эффект: у них начинают бурно расти волосы на теле.

К концу срока из-за отеков в теле беременная может заметить покалывание в кистях рук. Все это нормально, но если они доставляют слишком сильный дискомфорт, то нужно обратиться к специалисту.

Помимо этих эффектов, беременность может «наградить» ночными спазмами, сильным зудом, изменением формы пупка и даже болью вокруг него, одышкой.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:23
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