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Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый “корабль-призрак” из Северной Кореи

Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый “корабль-призрак” из Северной Кореи. Он дрейфовал по морю, после чего японец из поселка Мацумаэ сообщил о таком инциденте журналистам.

Пока неизвестно, откуда прибыло судно, которое осмотрели водолазы. Они не нашли на нем символов страны и документов, а также члены экипажа бесследно исчезли. Власти пока придерживаются такой версии из-за формы и цвета транспорта.

Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый “корабль-призрак” из Северной Кореи


В прошлом году японцы тоже нашли 104 аналога, но на некоторых из них были тела умерших моряков. Также была замечена лодка, где лежали корейские сигареты и письма, а тела жертв стихии имели на одежде изображения Ким Ир Сена.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:23
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