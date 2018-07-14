Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый “корабль-призрак” из Северной Кореи
Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый “корабль-призрак” из Северной Кореи. Он дрейфовал по морю, после чего японец из поселка Мацумаэ сообщил о таком инциденте журналистам.
Пока неизвестно, откуда прибыло судно, которое осмотрели водолазы. Они не нашли на нем символов страны и документов, а также члены экипажа бесследно исчезли. Власти пока придерживаются такой версии из-за формы и цвета транспорта.
В прошлом году японцы тоже нашли 104 аналога, но на некоторых из них были тела умерших моряков. Также была замечена лодка, где лежали корейские сигареты и письма, а тела жертв стихии имели на одежде изображения Ким Ир Сена.