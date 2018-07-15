Британская певица Джесс Глинн может лишиться голоса из-за операции на голосовых связках

Голосовые связки популярной британской певицы очень чувствительны. Глинн из-за напряжённого графика беречь их не может. Это принесло известность и огромное количество поклонников, но из-за своих амбиций звезда может серьёзно пострадать. Джесс прославилась четыре года назад. Проблемы с голосовыми связками у исполнительницы песен начались достаточно быстро.Перед второй операцией хирурги уже предупреждали знаменитость, что ей стоит забыть о карьере певицы. Джесс Глинн сомневается, стоит ли ей идти на данный шаг, так как она может потерять все. Поклонники британской звезды просят ее в первую очередь заботиться о своём здоровье.