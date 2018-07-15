Британская певица Джесс Глинн может лишиться голоса из-за операции на голосовых связках
Исполнительнице песен Джесс Глинн только двадцать восемь лет, но ей уже необходима третья операция на голосовых связках. Однако хирургическое вмешательство может на её карьере поставить крест.
Голосовые связки популярной британской певицы очень чувствительны. Глинн из-за напряжённого графика беречь их не может. Это принесло известность и огромное количество поклонников, но из-за своих амбиций звезда может серьёзно пострадать. Джесс прославилась четыре года назад. Проблемы с голосовыми связками у исполнительницы песен начались достаточно быстро.
Перед второй операцией хирурги уже предупреждали знаменитость, что ей стоит забыть о карьере певицы. Джесс Глинн сомневается, стоит ли ей идти на данный шаг, так как она может потерять все. Поклонники британской звезды просят ее в первую очередь заботиться о своём здоровье.