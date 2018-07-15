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В Омске пассажирам автобуса пришлось открыть в салоне транспорта зонты

В омском автобусе под номером 61 текла вода сквозь крышу во время дождя. Кондуктор попросила пассажиров потерпеть.

В Омске пассажирам автобуса пришлось открыть в салоне транспорта зонты


13 июля местная жительница Анна на видео сняла поездку в затопленном автобусе, а затем выложила его в Сеть. На кадрах можно увидеть, что пол автобуса затопило, с крыши течёт вода. Часть людей раскрыли зонтики. При этом среди пассажиров имелись женщины с грудным, а также полуторагодовалым ребёнком. По словам автора видео, она ехала в маршрутном автобусе №61, следовавшим в направлении «Гашека» от остановки «ПО Полёт». Она отметила, что в автобусе видимых дыр не было, однако кондуктор предупредил, что во время дождя отовсюду потечёт вода. Люки, а также окна в автобусе в данном случае были закрыты.

Игорь Кожухов, являющийся заместителем директора транспорта города, заявил, что неисправный автобус, принадлежащий пассажирскому предприятию №8, отправили уже на ремонт. Омская мэрия до этого пообещала, что в городе в период конца августа - начала сентября появятся сто пятьдесят новых автобусов ПАЗ «Вектор NEXT».
 
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Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:45
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