АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и сжечь жильцов дома

Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и сжечь жильцов дома. Он был задержан полицией на стоянке машин, когда нес сюда канистры с бензином, сообщив, что хочет уничтожить всех евреев.

Во время обыска сотрудники органов нашли у 72-летнего преступника запрещенную литературу и символику нацистов вместе с горючим. Также следы жидкости были замечены внутри мусоропровода. Мужчина хотел использовать вентиляторы для пламени в шахте, чтобы причинить ущерб людям.

Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и сжечь жильцов дома


На каждом этаже дома злоумышленник поставил газовые баллоны, не забыв перекрыть проходы, чтобы пожарные не смогли заехать на территорию. Полицейские чудом предотвратили массовый поджог и убийство невинных жильцов, а причиной оказалось сообщение от владельца о выселении, сильно разозлившее нациста.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:12
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астроном озвучил суммарный вес космического
Искусственный интеллект поможет создать модель
Хорватский тренер указал французам на африканское
Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию –
Королеве Великобритании Меган Маркл нравится
Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с
Гость из будущего рассказал журналистам о захвате
Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили
В Сети появились данные о новом смартфоне
Медики рассказали о самых удивительных побочных
Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков
Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый
Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил
Лена Миро считает, что внимание мужчин не может
Гигантский НЛО был замечен исследователем во
Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и
Ливанские власти назвали кедровый заповедник в
В Москве пожар произошёл в общежитии ФСБ
В Тулузский музей поступил экземпляр черепа
Ученые: Молекулярное облако из космоса
Свободный наряд Джессики Альбы рассмешил
В интернете появились снимки нового Chevrolet
Специалисты определили лучшую диету для спасения
Поклонники заметили Сергея Шнурова рядом с Никой
Человечество может быть уничтожено после перехода
Тейлор Свифт украсила августовский номер издания
Поклонники раскритиковали танцевальные навыки Яны
Станислав Садальский подарил дорогие часы
Физики нашли возможность управления свойствами
Наталья Водянова в роскошном красном платье
Просмотреть все новости