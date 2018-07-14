Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и сжечь жильцов дома

Во время обыска сотрудники органов нашли у 72-летнего преступника запрещенную литературу и символику нацистов вместе с горючим. Также следы жидкости были замечены внутри мусоропровода. Мужчина хотел использовать вентиляторы для пламени в шахте, чтобы причинить ущерб людям.На каждом этаже дома злоумышленник поставил газовые баллоны, не забыв перекрыть проходы, чтобы пожарные не смогли заехать на территорию. Полицейские чудом предотвратили массовый поджог и убийство невинных жильцов, а причиной оказалось сообщение от владельца о выселении, сильно разозлившее нациста.