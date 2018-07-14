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Ученые: Молекулярное облако из космоса уничтожило динозавров и может стать причиной гибели человечества

Японские ученые после масштабного исследования сделали новое открытие. Они выяснили, что молекулярное облако из космоса уничтожило динозавров и может стать причиной гибели человечества.

Эксперты отметили, что конец света для жителей планеты будет проходить без шума и незаметно, а также он не связан с природными катастрофами. Оказалось, что Солнечная система каждые 27 млн лет проходит через такой опасный объект в космическом пространстве.

Ученые: Молекулярное облако из космоса уничтожило динозавров и может стать причиной гибели человечества


В геологических пластах того периода был найден иридий, попавший на планету из этого облака. Тогда тьма окутала ее поверхность, а температура опустилась до критических низких показателей, после чего все живые существа погибли.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:48
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