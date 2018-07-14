Ученые: Молекулярное облако из космоса уничтожило динозавров и может стать причиной гибели человечества

Эксперты отметили, что конец света для жителей планеты будет проходить без шума и незаметно, а также он не связан с природными катастрофами. Оказалось, что Солнечная система каждые 27 млн лет проходит через такой опасный объект в космическом пространстве.В геологических пластах того периода был найден иридий, попавший на планету из этого облака. Тогда тьма окутала ее поверхность, а температура опустилась до критических низких показателей, после чего все живые существа погибли.