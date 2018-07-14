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Медики рассказали, как спасти психику от стресса доступным всем способом

Медики выяснили, что ведение позитивного блога помогает людям, которые вынуждены жить в условиях социального стресса, повысить свое психическое здоровье.

Медики рассказали, как спасти психику от стресса доступным всем способом


По мнению британских специалистов, описание происходящих событий, особенно находя в них положительные моменты и используя юмор, способно стать своего рода лекарством от стресса. Благодаря ему снижается уровень тревожности, человек успешнее борется с негативными эмоциями.

Так, своих подопечных в возрасте от 19 до 77 лет, ученые разделили на две группы. Участники одной из них всего по 20 минут ежедневно посвящали описанию тех событий, которые они находили положительными. Участники другой группы испытуемых тоже описывали события, но сугубо нейтрального характера. При этом эксперты замеряли у каждого уровень стресса и тревожности.

Как оказалось, люди из первой группы имели более низкую степень тревожности. Даже спустя месяц первая группа опережала вторую по более низким показателям стресса и тревожности.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:27
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