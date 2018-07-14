Поклонники заметили Сергея Шнурова рядом с Никой Белоцерковской на фото в Instagram

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 12 Июл 2018 в 10:00 PDT

Знаменитость отлично проводит время со своими друзьями и даже стал плясать в ролике под громкий женский смех за кадром. Подписчики сразу предположили, что у него возникли романтические отношения с предпринимательницей, которая тоже путешествует по стране.Пользователи сетей тоже были заинтригованы спутницей Сергея Шнурова, хотя пара не подтверждает свои близкие отношения. После развода певца с супругой Матильдой, он не хотел делиться подробностями события, спровоцировав различные слухи.