Поклонники заметили Сергея Шнурова рядом с Никой Белоцерковской на фото в Instagram
Музыкант наслаждается достопримечательностями Италии, опубликовав новые фото в Instagram, сразу привлекшие к себе внимание поклонников. Они заметили Сергея Шнурова рядом с Никой Белоцерковской.
Знаменитость отлично проводит время со своими друзьями и даже стал плясать в ролике под громкий женский смех за кадром. Подписчики сразу предположили, что у него возникли романтические отношения с предпринимательницей, которая тоже путешествует по стране.
Пользователи сетей тоже были заинтригованы спутницей Сергея Шнурова, хотя пара не подтверждает свои близкие отношения. После развода певца с супругой Матильдой, он не хотел делиться подробностями события, спровоцировав различные слухи.
Знаменитость отлично проводит время со своими друзьями и даже стал плясать в ролике под громкий женский смех за кадром. Подписчики сразу предположили, что у него возникли романтические отношения с предпринимательницей, которая тоже путешествует по стране.
Пользователи сетей тоже были заинтригованы спутницей Сергея Шнурова, хотя пара не подтверждает свои близкие отношения. После развода певца с супругой Матильдой, он не хотел делиться подробностями события, спровоцировав различные слухи.