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BMW вывел на тесты новый «заряженную» версию BMW X5 M

Немецкий автопроизводитель BMW на дорожные тесты вывел новую «заряженную» версию BMW X5 M. Автомобиль покрыли камуфляжной пленкой.

BMW вывел на тесты новый «заряженную» версию BMW X5 M


Во время испытаний на Нюрбургрингской трассе новинку смогли снять папарацци. Несмотря на камуфляж авто, специалисты смогли разглядеть некоторые особенности тестируемой модели. Радиаторная решётка модели является довольно большой, что говорит про большую мощность силового агрегата. Согласно ожиданиям, в подкапотном пространстве будет размещаться мотор объемом на литра, генерирующий до 600 л.с.

Новая версия BMW X5 M на Нюрбургринском треке проходит дорожные тесты. Новинку изначально представят на авторынке Соединённых Штатов. Потом модель предложат также в прочих городах. Стоимость новой «заряженной» версии является пока неизвестной. Тоже самое касается технических характеристик. В Соединённых Штатах актуальная версия является доступной по цене в 101 700 американских долларов.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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