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ГАЗ приостановит на две недели производство

Горьковский автомобильный завод планирует приостановить на две недели производственный процесс. Данное решение обусловливается тем, что предприятием будет проведена модернизация для запуска производства новой версии.

ГАЗ приостановит на две недели производство


Представители предприятия отмечают, что ГАЗ планирует крупную модернизацию производства для организации сборки новой версии ГАЗель Next 4,6 (объём кузова составляет 15,5 кубических метров). В свою очередь производство приостановят с 16 июля по 31 июля. Работники в это время отправятся в оплачиваемый отпуск. Это согласовали с профсоюзным комитетом. Согласно заявлению представителей российской марки, в ходе корпоративного отпуска проведут сервисное обслуживание оборудования. Его невозможно, конечно же, провести без временного прекращения выпуска транспортных средств.

Стоит напомнить, что ГАЗ на сегодняшний день свою продукцию предлагает в 40 мировых государствах. Также автопроизводитель планирует освоить рынки Африки, Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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