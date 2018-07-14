ГАЗ приостановит на две недели производство

Представители предприятия отмечают, что ГАЗ планирует крупную модернизацию производства для организации сборки новой версии ГАЗель Next 4,6 (объём кузова составляет 15,5 кубических метров). В свою очередь производство приостановят с 16 июля по 31 июля. Работники в это время отправятся в оплачиваемый отпуск. Это согласовали с профсоюзным комитетом. Согласно заявлению представителей российской марки, в ходе корпоративного отпуска проведут сервисное обслуживание оборудования. Его невозможно, конечно же, провести без временного прекращения выпуска транспортных средств.Стоит напомнить, что ГАЗ на сегодняшний день свою продукцию предлагает в 40 мировых государствах. Также автопроизводитель планирует освоить рынки Африки, Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока.