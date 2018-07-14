Врачей поощрят деньгами за снижение смертности

Уже с 1 августа это новшество в регионе воплотится в жизнь: медицинские работники областных госучреждений, которые курирует Минздрав, к своей зарплате станут получать дополнительные денежные бонусы в размере 5 или 10 тысяч ежемесячно. Все будет зависеть от того, насколько меньше смертей стало по факту предыдущего месяца.Показатели по смертям среди населения будут фиксироваться не объективно, а комплексно, из медстатистики всех медучреждений области.Случаи, когда смерть человека была вызвана аварией или ЧП и вины врачей в ней нет, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.