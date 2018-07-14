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Android скрывает от пользователя секретную функцию по существенному ускорению работы

Найденная в составе операционной системы Android скрытая настройка, позволит работу любого смартфона довести до супер скорости. Чтобы заставить устройство «летать», необходимо провести отключение сложной оболочки устройства, она же заводская.

Находится секретная функция в настройках Android. Попав сюда необходимо выбрать пункт «О телефоне», здесь есть раздел «Номер сборки», активировать его, просто несколько раз отрывисто нажав на него. Экран отобразит сообщение - «Теперь вы разработчик». На этом этапе надо вернуться в начальные пункты настроек и выбрать «Параметры разработчика».
Android скрывает от пользователя секретную функцию по существенному ускорению работы


Здесь находится вкладка «Рисунок», где заходим в пункт «Отрисовка» или «Рисунок» и выбираем изменить скорость анимации. Данные действия приведут к значительной ускоренной загрузке иконок и меню, в отличие от параметров по умолчанию. Причем в случае наличия багов, данная настройка все равно существенно ускоряет работу, только может немного потеснить ресурсы смартфона.

Как отметили специалисты, некоторые пользователи могут испортить структуру операционной системы в процессе настроек. В такой ситуации внесение изменений лучше остановить и провести сброс до заводских настроек.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:36
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