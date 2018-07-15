Бюджетный iPhone X: Названы характеристики версий Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 должны презентовать на мадридской выставке, которая запланирована на 24 июля. Применение чистой ОС с фирменной оболочкой позволит самостоятельно настраивать интерфейс. В устройстве имеется «монобровь», которая появилась впервые на iPhone X. Для устройства графическим адаптером выступит Adreno 512, используемый в ряде игровых устройств. Гаджет оснащается ОЗУ на 4 Гб, постоянным накопителем на 32, 64, 128 Гб, смотря какая комплектация.Xiaomi Mi A2 использует АКБ на 3010 мАч. Задняя панель смартфона включает два объектива и вспышку, расположенную по центру. В iPhone X использовался аналогичный дизайн. Он стал примером для подражания большинству китайских брендов. Между тем на устройстве можно снимать видео в 4К – разрешении (частота до 120 кадров за сек). Сведения про стоимость смартфона среднего класса обнародуют во время презентации.