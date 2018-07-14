Бен Аффлек взял своих детей на ужин с отцом

Бен Аффлек принял решение взять троих детей на ужин с отцом. Папарацци удалось сфотографировать не очень счастливую семью в Нью-Йорке, когда актёр вместе с отцом, шестилетним сыном Сэмом, девятилетней Серафимой и двенадцатилетней Вайолет, прогуливались по городу. Фанатов смутила бородка сорокапятилетнего артиста. По их мнению, с ней он выглядит намного старше своих лет, но в этот раз его внешний вид не вызвал никаких нареканий.Папарацци удалось снять несколько снимков Бена с отцом и детьми, но, ни на одной из публикаций члены семьи Аффлека не улыбаются, что очень смутило многих пользователей. По улице актер шёл в окружении отпрысков, оставив Аффлека-старшего далеко позади. Поклонники предположили, что снимки были сделаны после семейного ужина, во время которого между сыном и отцом, возможно, возник конфликт.