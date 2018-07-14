Очередное появление НЛО над Ростовом вызвало ажиотаж среди пользователей сетей

В сюжете хорошо виден светящийся шар, который решил просто зависнуть в небе и внимательно осмотреть город. Потом пришельцы немного изменили свою позицию, продолжая вести наблюдения за людьми. Женщина отметила, что раньше она уже видела НЛО, который был на другом расстоянии, чем сейчас.Сначала скептики заговорили об обычных звездах, которые горожанка приняла за технологии пришельцев. Однако потом они изменили мнение, потому что на небе не было видно следов других небесных тел кроме корабля пришельцев.