Джастин Бибер поделился фото горячего поцелуя с невестой Хейли Болдуин

После заявления на весь мир о помолвке молодые влюблённые при любой возможности показывают свои нежные чувства друг к другу. Ранее фотографии целующего Джастина появлялись благодаря ловкости репортеров, однако теперь Бибер является сам себе папарацци. Молодой исполнитель песен в своем аккаунте опубликовал «горячую» публикацию. На данном фото он, находясь в бассейне, держит на руках будущую супругу Хейли Болдуин. Пара страстно целуется, при этом не обращает внимание на неизвестного фотографа, который снимает их утехи. Фото в течение семи часов сумело собрать около 6 миллионов отметок «Мне нравится» и свыше 121 тысячи комментариев.Фанаты пишут, что на самом деле Джастин Бибер не любит Хейли Болдуин, однако они продолжают желать певцу счастливой семейной жизни.