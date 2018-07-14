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Джастин Бибер поделился фото горячего поцелуя с невестой Хейли Болдуин

Известный певец Джастин Бибер становится более открытым с поклонниками, публикуя романтические любовные признания к своей невесте.

Джастин Бибер поделился фото горячего поцелуя с невестой Хейли Болдуин


После заявления на весь мир о помолвке молодые влюблённые при любой возможности показывают свои нежные чувства друг к другу. Ранее фотографии целующего Джастина появлялись благодаря ловкости репортеров, однако теперь Бибер является сам себе папарацци. Молодой исполнитель песен в своем аккаунте опубликовал «горячую» публикацию. На данном фото он, находясь в бассейне, держит на руках будущую супругу Хейли Болдуин. Пара страстно целуется, при этом не обращает внимание на неизвестного фотографа, который снимает их утехи. Фото в течение семи часов сумело собрать около 6 миллионов отметок «Мне нравится» и свыше 121 тысячи комментариев.

Джастин Бибер поделился фото горячего поцелуя с невестой Хейли Болдуин


Фанаты пишут, что на самом деле Джастин Бибер не любит Хейли Болдуин, однако они продолжают желать певцу счастливой семейной жизни.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:55
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