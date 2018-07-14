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Актриса Марианна Рубинчик получила ожог 51% тела

Актриса Марианна Рубинчик получила обширный ожог, в результате чего женщина попала в реанимацию. У актрисы диагностировали термическую травму 51 процента тела, в том числе области лица, шеи и рук.

Актриса Марианна Рубинчик получила ожог 51% тела


Марианна Рубинчик экстренно была транспортирована с тяжёлыми ожогами в отделение реанимации в одно из медицинских учреждений Подмосковья. Об этом накануне сообщили местные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Трагедия случилась 29 июня, когда актриса уснула с сигаретой на собственной даче, которая находится в Ленинском районе московского района. После реанимации Марианну Рубинчик перевели в одну из столичных клиник.

Актриса Марианна Рубинчик известна зрителям по кинофильмам «Кино про кино», «Медвежья охота», «Дорогие мама и папа», «Старые долги».
 
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Происшествия / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:08
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