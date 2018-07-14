АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

В Пальма-де-Майорка власти ужесточили законы из-за выходок нетрезвых европейских туристов

В Пальма-де-Майорка власти ужесточили законы из-за выходок нетрезвых европейских туристов. Испанцы даже не могли себе представить, на что способны их гости после шумных вечеринок.

Местные жители часто жаловались на французов, немцев и британцев, которые могут гулять в обнаженном виде и заниматься сексом на глазах у детей. Полиция тоже поддержала обращение людей к мэру, после чего были приняты соответствующие меры.

В Пальма-де-Майорка власти ужесточили законы из-за выходок нетрезвых европейских туристов


Теперь гости курорта не смогут покупать ночью алкоголь, а также разгуливать по улицам топлес или без одежды. Кроме того, нарушителей ждет штраф в размере 3000 евро за вечеринки на улице, продажу веселящего газа или интимные утехи в общественных местах.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева после
Исследователи обнаружили глубокую подземную связь
Tesla сделает из Model 3 конкурента версии BMW M3
В горах под Сочи нашли труп пропавшего в походе
Аналитики определили модели самых ненадежных
Фанаты обвинили Тимати в обмане с розыгрышем
После 60 жители Санкт-Петербурга хотят оставаться
Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к новой
Самая маленькая самка чихуахуа имеет полсотни
Жители Улан-Удэ во время проведения буддийского
На рынок России вышли ноутбуки Dell Alienware и
Ксения Бородина рассказала правду о своей третьей
Полина Гагарина приревновала Сергея Лазарева к
Представлено новое купе версии Singer DLS на базе
Специалисты назвали «фирменную фишку» стиля Меган
Джастин Бибер поделился фото горячего поцелуя с
В Пальма-де-Майорка власти ужесточили законы
Составлен ТОП-10 популярных грузовых иномарок в РФ
Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку
Поклонники опять не верят в натуральность Ким
Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды
Медики рассказали, как спасти психику от стресса
УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым
Бен Аффлек взял своих детей на ужин с отцом
Apple может бесплатно обменять модели старых
ГАЗ приостановит на две недели производство
Актриса Марианна Рубинчик получила ожог 51% тела
Озвучен ТОП-10 популярных китайских кроссоверов в
Очередное появление НЛО над Ростовом вызвало
На фото Елены Ваенги разглядели «привидение»
Просмотреть все новости