В Пальма-де-Майорка власти ужесточили законы из-за выходок нетрезвых европейских туристов

Местные жители часто жаловались на французов, немцев и британцев, которые могут гулять в обнаженном виде и заниматься сексом на глазах у детей. Полиция тоже поддержала обращение людей к мэру, после чего были приняты соответствующие меры.Теперь гости курорта не смогут покупать ночью алкоголь, а также разгуливать по улицам топлес или без одежды. Кроме того, нарушителей ждет штраф в размере 3000 евро за вечеринки на улице, продажу веселящего газа или интимные утехи в общественных местах.