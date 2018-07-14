Человечество может быть уничтожено после перехода пылевой бури с Марса на Землю – Ученые

Опасные штормы не были замечены на небесном теле с 2001 г, но потом они возникли в южном полушарии, после чего распространились на экватор и стали огибать объект. Пылевая буря не негативно отразилась на работе ровера Opportunity, вынужденного отдыхать из-за разряженных батарей. Кроме того, планета стала иметь оранжевый цвет вместо красных оттенков.Сегодняшняя буря продлится еще два месяца, хотя ученые заметили, что нагретая пыль уменьшила солнечную радиацию, поступающую на нашу планету. Все ждут, когда она потеряет силу, и ситуация изменится в лучшую сторону.