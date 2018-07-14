АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Человечество может быть уничтожено после перехода пылевой бури с Марса на Землю – Ученые

Ученые переживают, что человечество может быть уничтожено после перехода пылевой бури с Марса на Землю. Пока особых причин для волнений нет, но они ждут полного завершения космического катаклизма.

Опасные штормы не были замечены на небесном теле с 2001 г, но потом они возникли в южном полушарии, после чего распространились на экватор и стали огибать объект. Пылевая буря не негативно отразилась на работе ровера Opportunity, вынужденного отдыхать из-за разряженных батарей. Кроме того, планета стала иметь оранжевый цвет вместо красных оттенков.

Человечество может быть уничтожено после перехода пылевой бури с Марса на Землю – Ученые


Сегодняшняя буря продлится еще два месяца, хотя ученые заметили, что нагретая пыль уменьшила солнечную радиацию, поступающую на нашу планету. Все ждут, когда она потеряет силу, и ситуация изменится в лучшую сторону.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Человечество может быть уничтожено после перехода
Тейлор Свифт украсила августовский номер издания
Поклонники раскритиковали танцевальные навыки Яны
Станислав Садальский подарил дорогие часы
Физики нашли возможность управления свойствами
Наталья Водянова в роскошном красном платье
Врачей поощрят деньгами за снижение смертности
Поклонники сравнили Наталью Чистякову-Ионову с
Анастасия Волочкова возмутила поклонников
Мария Максакова показалась на публике вместе с
Рассекречен интерьер нового кроссовера версии
Где отдохнуть: ТОП курортов от актрисы Натальи
Мужчина попробовал на вкус мусорный пакет и стал
Мировая элита ищет для себя варианты спасения от
Продажи самого большого кроссовера FAW стартуют
Зрители считают, что Алёну Савкину предала родная
Жанна Бадоева поведала, как создала свой
В Китае исчезла девушка, прилюдно облившая
Android скрывает от пользователя секретную
Актер Шив Груол нарисовал увиденный загробный мир
Ученые: Красный китайский финик быстро уничтожает
Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева после
Исследователи обнаружили глубокую подземную связь
Tesla сделает из Model 3 конкурента версии BMW M3
В горах под Сочи нашли труп пропавшего в походе
Аналитики определили модели самых ненадежных
Фанаты обвинили Тимати в обмане с розыгрышем
После 60 жители Санкт-Петербурга хотят оставаться
Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к новой
Самая маленькая самка чихуахуа имеет полсотни
Просмотреть все новости