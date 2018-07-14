Поклонники опять не верят в натуральность Ким Кардашьян

Очередную публикацию Ким Кардашьян опять раскритиковали её многочисленные фанаты. На этот раз фолловеры звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» считают, что на фото она выглядит искусственной, позируя с практически идеальной осанкой и каменным лицом. Многие поклонники заметили, что Ким похожа на робота, притворяющегося человеком, потому что другие модели радуют своих подписчиков разнообразными публикациями, а Кардашьян в который раз сфотографировалась в без эмоциональном состоянии.Но нашлись и те, кто поддержал Ким. Они завили, что нет более утончённой девушки во всем мире, которая бы так поставила себя в обществе, являясь любимицей миллионов. Один из поклонников знаменитости заявил, что ей надо написать мемуары, в которых стоит рассказать о звёздной жизни, имея семью и бизнес «на вершине мира».