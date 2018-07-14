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Поклонники опять не верят в натуральность Ким Кардашьян

Отсутствие эмоций светской львицы Ким Кардашьян не устроило ее многочисленных поклонников.

Поклонники опять не верят в натуральность Ким Кардашьян


Очередную публикацию Ким Кардашьян опять раскритиковали её многочисленные фанаты. На этот раз фолловеры звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» считают, что на фото она выглядит искусственной, позируя с практически идеальной осанкой и каменным лицом. Многие поклонники заметили, что Ким похожа на робота, притворяющегося человеком, потому что другие модели радуют своих подписчиков разнообразными публикациями, а Кардашьян в который раз сфотографировалась в без эмоциональном состоянии.

Поклонники опять не верят в натуральность Ким Кардашьян


Но нашлись и те, кто поддержал Ким. Они завили, что нет более утончённой девушки во всем мире, которая бы так поставила себя в обществе, являясь любимицей миллионов. Один из поклонников знаменитости заявил, что ей надо написать мемуары, в которых стоит рассказать о звёздной жизни, имея семью и бизнес «на вершине мира».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:36
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