АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в жизни намного лучше

Модель из Азербайджана Кристина Замир, удостоенная титула «Мисс Дубай», недавно встретилась с футболистом Дмитрием Тарасовым и заявила, что в восторге от спортсмена. Девушка обратилась к Ольге Бузовой со словами, что ее экс-супруг в жизни намного лучше.

«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в жизни намного лучше

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись еще в конце 2016 года, и с тех пор некоторые поддерживают певицу и всячески критикуют поведение спортсмена, который сразу после развода перевел в дом новую возлюбленную, а другие уверяют, что спортсмен не такой уж плохой.

Несколько дней назад Тарасов стал отцом во второй раз. И пока Анастасия Костенко с дочкой находилась в перинатальном центре, спортсмен был замечен на светском мероприятии, где фотографировался с гостями. Одной из них и стала модель из Азербайджана, а также «Мисс Дубай» Кристина Замир, которая тут же опубликовать фото с Дмитрием на своей странице в Instagram.

В подписи к снимку девушка написала: «Бузова прости, но в жизни он намного лучше».

«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в жизни намного лучше

Подписчики Замир бурно отреагировали на этот снимок. Многие весьма негативно отнеслись к фото, отметив, что Тарасов прославился благодаря Бузовой, и подобные высказывания в адрес Ольги не красят модель. Некоторые предположили, что модель планирует привлечь внимание Бузовой.

Сама Ольга никак не отреагировала на выпад Кристины. Певица сейчас занята съемками и карьерой, и ей не до тех, кто желает пропиариться за ее счет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:43
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен ТОП-10 популярных грузовых иномарок в РФ
Муж певицы Ханны рассказал, что они ждут дочку
Поклонники опять не верят в натуральность Ким
Поклонники раскритиковали новый имидж Надежды
Медики рассказали, как спасти психику от стресса
УАЗ опроверг слухи о прекращении работы над новым
Бен Аффлек взял своих детей на ужин с отцом
Apple может бесплатно обменять модели старых
ГАЗ приостановит на две недели производство
Актриса Марианна Рубинчик получила ожог 51% тела
Озвучен ТОП-10 популярных китайских кроссоверов в
Очередное появление НЛО над Ростовом вызвало
На фото Елены Ваенги разглядели «привидение»
«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в
Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф
Евгений Плющенко вынужден оказаться от дальнейших
Поклонники назвали снимок Анны Семенович похабным
Известная певица «нулевых» Саша вернулась на
Дешевые очки от солнца могут разрушить сетчатку
Венчальный дуб из немецкого города Ойтина имеет
Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят
Apple продолжает рекламную компанию по сервису
Стала известна цена фаблета Samsung Galaxy Note 9
Уилл Смит: футбольный матч Россия — Хорватия —
Футболисты, имитирующие травмы, пользуются
NASA опубликовало захватывающий снимок ползания
Британский футбольный фанат был поражен красотой
На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов
Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым
Верблюдица Марья предсказала победителя
Просмотреть все новости