«Мисс Дубай» сообщила Бузовой, что Тарасов в жизни намного лучше

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись еще в конце 2016 года, и с тех пор некоторые поддерживают певицу и всячески критикуют поведение спортсмена, который сразу после развода перевел в дом новую возлюбленную, а другие уверяют, что спортсмен не такой уж плохой.Несколько дней назад Тарасов стал отцом во второй раз. И пока Анастасия Костенко с дочкой находилась в перинатальном центре, спортсмен был замечен на светском мероприятии, где фотографировался с гостями. Одной из них и стала модель из Азербайджана, а также «Мисс Дубай» Кристина Замир, которая тут же опубликовать фото с Дмитрием на своей странице в Instagram.В подписи к снимку девушка написала: «Бузова прости, но в жизни он намного лучше».Подписчики Замир бурно отреагировали на этот снимок. Многие весьма негативно отнеслись к фото, отметив, что Тарасов прославился благодаря Бузовой, и подобные высказывания в адрес Ольги не красят модель. Некоторые предположили, что модель планирует привлечь внимание Бузовой.Сама Ольга никак не отреагировала на выпад Кристины. Певица сейчас занята съемками и карьерой, и ей не до тех, кто желает пропиариться за ее счет.