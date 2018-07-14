Супервулкан Йеллоустон может стать виновником разлома планеты
Ученые заметили сильную активность супервулкана Йеллоустон, возле которого земля уже начинает давать глубокие трещины. Они опасаются, что это чудо природы может стать виновником разлома планеты.
Исследователи стали сразу говорить о пришельцах, разбудивших его для своих экспериментов, а сотрудники заповедника были вынуждены закрыть для туристов участки возле озера Дженни. Пока разломы продолжают увеличиваться и захватывают новые территории.
Пока эксперты предположили, что подземные потоки плюма спровоцировали негативные события. Специалисты не исключают вмешательство внеземного разума, но если движение не остановится, может возникнуть еще один огромный вулкан.