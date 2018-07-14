Супервулкан Йеллоустон может стать виновником разлома планеты

Исследователи стали сразу говорить о пришельцах, разбудивших его для своих экспериментов, а сотрудники заповедника были вынуждены закрыть для туристов участки возле озера Дженни. Пока разломы продолжают увеличиваться и захватывают новые территории.Пока эксперты предположили, что подземные потоки плюма спровоцировали негативные события. Специалисты не исключают вмешательство внеземного разума, но если движение не остановится, может возникнуть еще один огромный вулкан.