Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 14 Июл 2018 в 1:21 PDT

Под фотографией Сергей Лазарев написал, что он запечатлён в Воронеже, где проходит концерт на открытом воздухе. Артист считает себя солнцезависимым человеком и поэтому очень любит лето. По его словам, в Воронеже сейчас стоит 30-градусная жара, чему артист рад.Подписчики Сергея Лазарева отметили, что он хорошо выглядит и набрал массу. Ранее артист выкладывал снимки со спортзала, демонстрируя, как он тренируется. В комментариях фанаты рекомендовали артисту не использовать никаких химических средств для наращивания мышечной массы. За считанные минуты данная публикация набрала более 30 тысяч лайков.