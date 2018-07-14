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Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой демонстрирует сексуальный рельеф своего тела. В последнее время заниматься спортом очень популярно и певец старается держать себя в форме.

Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф


Под фотографией Сергей Лазарев написал, что он запечатлён в Воронеже, где проходит концерт на открытом воздухе. Артист считает себя солнцезависимым человеком и поэтому очень любит лето. По его словам, в Воронеже сейчас стоит 30-градусная жара, чему артист рад.

Подписчики Сергея Лазарева отметили, что он хорошо выглядит и набрал массу. Ранее артист выкладывал снимки со спортзала, демонстрируя, как он тренируется. В комментариях фанаты рекомендовали артисту не использовать никаких химических средств для наращивания мышечной массы. За считанные минуты данная публикация набрала более 30 тысяч лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:36
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