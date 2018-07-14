Сергей Лазарев показал сексуальный рельеф
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram новую фотографию, на которой демонстрирует сексуальный рельеф своего тела. В последнее время заниматься спортом очень популярно и певец старается держать себя в форме.
Под фотографией Сергей Лазарев написал, что он запечатлён в Воронеже, где проходит концерт на открытом воздухе. Артист считает себя солнцезависимым человеком и поэтому очень любит лето. По его словам, в Воронеже сейчас стоит 30-градусная жара, чему артист рад.
Подписчики Сергея Лазарева отметили, что он хорошо выглядит и набрал массу. Ранее артист выкладывал снимки со спортзала, демонстрируя, как он тренируется. В комментариях фанаты рекомендовали артисту не использовать никаких химических средств для наращивания мышечной массы. За считанные минуты данная публикация набрала более 30 тысяч лайков.
Под фотографией Сергей Лазарев написал, что он запечатлён в Воронеже, где проходит концерт на открытом воздухе. Артист считает себя солнцезависимым человеком и поэтому очень любит лето. По его словам, в Воронеже сейчас стоит 30-градусная жара, чему артист рад.
Подписчики Сергея Лазарева отметили, что он хорошо выглядит и набрал массу. Ранее артист выкладывал снимки со спортзала, демонстрируя, как он тренируется. В комментариях фанаты рекомендовали артисту не использовать никаких химических средств для наращивания мышечной массы. За считанные минуты данная публикация набрала более 30 тысяч лайков.