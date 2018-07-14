Дешевые очки от солнца могут разрушить сетчатку глаз – Медики

Китайские товары изготовлены из некачественного стекла и оправы, так что они только усиливают вредное действие ультрафиолетовых лучей. Дети часто становятся пациентами офтальмологов из-за халатности взрослых, экономящих на качественных аксессуарах.Пластмасса только может затемнять свет, но во время расширения зрачков лучи попадают на сетчатку. Потому стоит обращать внимание на отметку UV 400, которая стоит на очках хороших производителей.