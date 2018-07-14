Футболисты, имитирующие травмы, пользуются техникой древних людей

В свою очередь психологические исследования, которые провели в британском Университете Сассекса, позволили оценить насколько умело спортсмены имитируют боль от получаемых в футболе травм. Эксперты установили, что для таких манипуляций футболистам требуется постоянно совершенствоваться, а также владеть навыками актерского мастерства, так как, играя в футбол, игроки всегда готовы упасть, а также кричать от якобы полученной травмы. Такого рода приемы обеспечивают в итоге эмоциональную составляющую игры.По мнению британских учёных, футболисты, имитируя травмы, научились правильно пользоваться особенностями человеческой психики. Данное умение позволяет футболистам манипулировать самыми стойкими индивидами.