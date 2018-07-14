NASA показало захватывающее изображение ползания «пауков» на Красной планете

На представленном фото запечатлена ледяная угольная шапка, которая окутала южную часть Марса зимой. В свою очередь происходящие процессы схожи с перемещением пауков с места на место. Данные арахнидные функции на самом деле говорят про неровную местность, которая образовалась вследствие нагрева, а также освобождения из-под ледяной корки углекислого газа. Согласно сообщению NASA на Земле не происходит активный сезонный процесс. На Красной планете углекислый газ сублимируется, прорывается наружу при достижении больших объемов в виде пылеотбойной струи. В данном случае газ попадает в атмосферу, темная пыль оседает вокруг образовавшихся отверстий. При этом потеря сублимированного вещества способствует образованию «пауков».В свою очередь изображение сделал орбитальный аппарат MRO - Mars Reconnaissance Orbiter, стоимостью в 720 000 000 долларов. Данное устройство с 2005 года изучает Марс