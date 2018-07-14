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NASA показало захватывающее изображение ползания «пауков» на Красной планете

NASA продемонстрировало очередное захватывающее изображение. В этот раз на снимке можно рассмотреть, как на Марсе якобы ползают «пауки».

NASA показало захватывающее изображение ползания «пауков» на Красной планете


На представленном фото запечатлена ледяная угольная шапка, которая окутала южную часть Марса зимой. В свою очередь происходящие процессы схожи с перемещением пауков с места на место. Данные арахнидные функции на самом деле говорят про неровную местность, которая образовалась вследствие нагрева, а также освобождения из-под ледяной корки углекислого газа. Согласно сообщению NASA на Земле не происходит активный сезонный процесс. На Красной планете углекислый газ сублимируется, прорывается наружу при достижении больших объемов в виде пылеотбойной струи. В данном случае газ попадает в атмосферу, темная пыль оседает вокруг образовавшихся отверстий. При этом потеря сублимированного вещества способствует образованию «пауков».

В свою очередь изображение сделал орбитальный аппарат MRO - Mars Reconnaissance Orbiter, стоимостью в 720 000 000 долларов. Данное устройство с 2005 года изучает Марс
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:55
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