На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов провисел на дереве

МЧС-ники в Иркутской области спасли висевшего на дереве туриста из Кемерово от неминуемой смерти. 48-летний кемеровец избрал для путешествия довольно сложный и безлюдный путь. К западу от Байкала, поскользнувшись на мокром мхе, мужчина сорвался вниз. Выросшее на склоне дерево, за которое он зацепился, спасло его от смерти.На своем убежище страдалец провисел примерно 17 часов, пытаясь дозвониться до экстренных служб. Но в этих краях стабильная связь отсутствует, и услышать в телефонной трубке человеческий голос пострадавший смог лишь под утро.Прибывшие на помощь 4 спасателя, применив снаряжение для альпинистов, спустили туриста вниз на тропу. Мужчина находится в состоянии шока, хотя и без видимых физических повреждений.