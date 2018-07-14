АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов провисел на дереве

На Байкале спасли путешественника, который сорвался со скалы, но чудом зацепился за дерево внизу. На нем он и просидел более 17 часов.

На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов провисел на дереве


МЧС-ники в Иркутской области спасли висевшего на дереве туриста из Кемерово от неминуемой смерти. 48-летний кемеровец избрал для путешествия довольно сложный и безлюдный путь. К западу от Байкала, поскользнувшись на мокром мхе, мужчина сорвался вниз. Выросшее на склоне дерево, за которое он зацепился, спасло его от смерти.

На своем убежище страдалец провисел примерно 17 часов, пытаясь дозвониться до экстренных служб. Но в этих краях стабильная связь отсутствует, и услышать в телефонной трубке человеческий голос пострадавший смог лишь под утро.

Прибывшие на помощь 4 спасателя, применив снаряжение для альпинистов, спустили туриста вниз на тропу. Мужчина находится в состоянии шока, хотя и без видимых физических повреждений.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:13
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров в Италии рассказал, «куда уходят
Apple продолжает рекламную компанию по сервису
Стала известна цена фаблета Samsung Galaxy Note 9
Уилл Смит: футбольный матч Россия — Хорватия —
Футболисты, имитирующие травмы, пользуются
NASA опубликовало захватывающий снимок ползания
Британский футбольный фанат был поражен красотой
На Байкале турист сорвался со скалы и 17 часов
Зеленый чай с лимоном и мятой признан самым
Верблюдица Марья предсказала победителя
Растущие деревья на Марсе привлекли к себе
Британский военный рассказал журналистам о
Ученый Saul Kullook с помощью математической
Специалисты отметили рост рынка продаж
Марина Влади до сих пор общается с призраками
Кот Ахилл предсказал победу команды Бельгии над
В марсианском кратере Гейла найдены распиленные
Британец убил супругу из-за ее насмешек над
Желающий украсть курицу вор искупался в
Алла Михеева избавилась от ровной челки
Google Chrome замедляет работу ПК после установки
Ученые: Череп полумифического существа 4 года
Ученые: Одинокие мужчина чаще своих женатых
Виктория Романец морит себя голодом после
Чилийские рыбаки выловили гигантскую рыбу с телом
Ученые рассказали о влиянии ожирения на
Появились некоторые подробности о китайской
NASA опубликовало в сетях аудиозапись “беседы”
Хейтеры раскритиковали платья Костенко на выписке
Ирина Шейк затмила самую высокооплачиваемую
Просмотреть все новости