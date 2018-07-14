АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

За рубежом заинтересовались авто проекта «Кортеж»

Зарубежные государства проявили интерес к версиям Aurus, созданным согласно проекту «Кортеж». Данное заявление сделал Алексей Боровков, являющийся профессором политехнического университета Санкт-Петербурга, а также одним из разработчиков проекта.

За рубежом заинтересовались авто проекта «Кортеж»


Министерство промышленности, а также торговли Российской Федерации недавно заявило, что компания Tawazun из ОАЭ планирует инвестировать 110 млн евро. По мнению Алексея Боровкова, интерес появился, когда российский президент продемонстрировал свой лимузин главе Объединённых Арабских Эмиратов, и пригласил зарубежного лидера посидеть в данном авто. Разработчик отметил, что в ОАЭ проживает много богатых людей, способных позволить себе транспортные средства люксового сегмента. Стоит отметить, что Владимир Путин планирует прибыть на встречу с американским президентом, запланированную на 16 июля, непосредственно на своём новом лимузине. Автомобиль доставили уже в Хельсинки на территорию Финляндии.

Следует заметить, что Путин лимузин Aurus впервые испытал на инаугурации. Транспортные средства проекта рассчитаны на политическую верхушку государства. Реализация данных машин начнётся уже в будущем году.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители потребовали выгнать Екатерину Стриженову
Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с
Galaxy Tab A 2018 показался на реальных снимках
Супервулкан Йеллоустон может стать виновником
Компания Airbus испытала систему автоматической
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас восхитили своим селфи
В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии
NASA показало захватывающее изображение ползания
Рената Литвинова с Земфирой отдыхают на яхте с
Певец Эмин женился на своей возлюбленной Алене
Бельгия на классе обыгрывает Англию и завоевывает
Астрономы обнаружили новый вулкан на спутнике
За рубежом заинтересовались авто проекта «Кортеж»
Астроном озвучил суммарный вес космического
Искусственный интеллект поможет создать модель
Хорватский тренер указал французам на африканское
Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию –
Королеве Великобритании Меган Маркл нравится
Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с
Гость из будущего рассказал журналистам о захвате
Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили
В Сети появились данные о новом смартфоне
Медики рассказали о самых удивительных побочных
Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков
Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый
Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил
Лена Миро считает, что внимание мужчин не может
Гигантский НЛО был замечен исследователем во
Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и
Ливанские власти назвали кедровый заповедник в
Просмотреть все новости