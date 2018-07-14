За рубежом заинтересовались авто проекта «Кортеж»

Министерство промышленности, а также торговли Российской Федерации недавно заявило, что компания Tawazun из ОАЭ планирует инвестировать 110 млн евро. По мнению Алексея Боровкова, интерес появился, когда российский президент продемонстрировал свой лимузин главе Объединённых Арабских Эмиратов, и пригласил зарубежного лидера посидеть в данном авто. Разработчик отметил, что в ОАЭ проживает много богатых людей, способных позволить себе транспортные средства люксового сегмента. Стоит отметить, что Владимир Путин планирует прибыть на встречу с американским президентом, запланированную на 16 июля, непосредственно на своём новом лимузине. Автомобиль доставили уже в Хельсинки на территорию Финляндии.Следует заметить, что Путин лимузин Aurus впервые испытал на инаугурации. Транспортные средства проекта рассчитаны на политическую верхушку государства. Реализация данных машин начнётся уже в будущем году.